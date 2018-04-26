Reel sektöre düşük maliyetli büyük destek

Katılım bankacılığı modelini uygulayan ilk kamu bankası olma özelliğini taşıyan Ziraat Katılım’ın sektöre etkisi ve hizmetleri hakkında ise şu paylaşımda bulunuldu: Türkiye’de bankacılık sektörü her yıl istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürürken, kamu bankalarının ekonomik aktiviteye katkı anlamında önemli rolü bulunmaktadır. Kamu bankaları fiyat istikrarının sağlanması noktasında piyasayı regüle edici bir misyon üstlenmiş ve kriz dönemlerinde bu daha belirgin bir şekilde görülmüştür. Kamunun katılım bankacılığına adım atmasıyla beraber, sektöre olan güvene önemli katkı sağlanmış bununla birlikte rekabet şartları daha da gelişmiştir. Bu durumun özellikle önümüzdeki dönemde katılım bankalarının sektörden aldıkları payın artmasında büyük katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. Katılım bankacılığı sektörü kamu ile özel sektörün güç birliğiyle daha istikrarlı ve artan oranda büyüme yakalayacaktır.

DAHA ETKİN HİZMET VERECEKLER

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun koşullarda kullandırılmasına yönelik olarak tasarlanan Nefes Kredisi protokolü, TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla, Hazine destekli Garanti Fonu teminatıyla, Ziraat Katılım’ın da dahil olduğu altı banka işbirliğiyle Sayın Başbakanımızın himayelerinde 31 Mart 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Reel sektöre yönelik düşük maliyetlerle ve destek mahiyetinde hazırlanan Nefes Kredisinin ödeme takvimi ilk 6 ayı ödemesiz (aylık kâr oranı ödemeli) olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak belirlenmiştir. Ekonomin gelişimi ve sürdürülebilirliği için girişimciler önemli bir yer tutmaktadır. Ziraat Katılım olarak faaliyete başladığımız günden itibaren KOBİ’lerimiz başta olmak üzere reel sektöre finansman desteği sağlamak ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması öncelikli gündemimiz oldu. Bankamız henüz ikinci yılında reel sektöre sağladığı finansman desteği 18 Milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. Toplam kullandırdığımız finansman içerisinde KOBİ’lerimizin payını her geçen gün artırmaktayız.

İhracat yapan KOBİ müşterilerimize düşük maliyetli ve uzun vadeli Eximbank kaynaklı fonlar, belirli kriterleri sağlayan KOBİ’lerimize Dünya Bankası kaynaklı düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanların kullandırımını gerçekleştirdik. Ayrıca özkaynak ve Hazine destekli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara devam etmekteyiz. Özellikle yeni müşteri kazanımlarında KOBİ ölçekli müşterilerin ziyaretlerine öncelik vererek böylece hem sorunlarını kendi çalışma ortamlarında dinlemek hem de Katılım Bankacılığını tanıtarak birlikte çözümler üretmekteyiz.

Mevcutta KOBİ ölçekli firmaların hammadde ve işletme finansmanı taleplerinde murabaha yöntemiyle çözümler sunmakta, üretim ve satış kanallarını geliştirirken yeni yatırımlarına finansal kiralamayla desteğimiz artarak devam etmektedir. Bununla birlikte KOBİ’ler için yeni olanaklar sağlama çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz.