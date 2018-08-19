‘Reel sektör korumaya alındı’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, tedbirlerin meyvelerini vereceğine işaret ederek, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu. Bakanlık, bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, “Ekonomi yönetimimiz son derece proaktif önlemlerle piyasalara güç verdi. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece yerindedir ve iş dünyasının acil sorunlarına somut bir çözüm getirmektedir.”