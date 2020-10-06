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Ekonomi Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:59:08 -
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 1,59 puan azalarak 62,21'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 1,59 puan azalarak 62,21'e düştü. Endeks, ağustosta 63,80 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,26 puan azalarak 72,55'ten 72,29'a geriledi.

Türk lirasının değeri, eylülde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 14,75 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,33 puan azaldı.

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