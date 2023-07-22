Redmond gitti, Beşiktaş O ismi getirecek! Flaş gelişme...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Milan forması giyen Ante Rebic için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı.

Önümüzdeki sezonda iddiali bir kadro kurarak şampiyonluk yarışı içinde yer almak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar son olarak kariyerini Milan'da sürdüren 29 yaşındaki Hırvat yıldız Ante Rebic için, İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı.

Rebic geçtiğimiz sezon 31 maçta sahaya çıkarken takımı adına 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. ASpor'a göre;

Ante Rebic, 21 Eylül 1993'te Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Futbola NK Vijyani alt yapısında başladı. Sırasıyla Imotski U17 ve Split U19'de forma giyen Rebic, 2011 yazında A takıma yükseldi. 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi 2018 yazında 4.5 milyon Euro'ya E. Frankfurt'un yolunu tuttu. 2020 yazında ise Milan'a 6.7 milyon Euro'ya imza attı. Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat forvetin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

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