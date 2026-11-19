REDMI Note 17 5G, 6,99 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla video izleme, haber okuma ve günlük işlemlerde geniş bir kullanım alanı sunuyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde ekran geçişlerinin ve kaydırma işlemlerinin daha akıcı olması hedefleniyor.

AMOLED teknolojisi ise canlı renkler ve yüksek kontrastla görüntü deneyimini destekliyor.

SNAPDRAGON İŞLEMCİ VE 5G DESTEĞİ

Cihazda Snapdragon 4 Gen 4 5G işlemciye yer veriliyor. Günlük internet kullanımı, mesajlaşma, video izleme ve temel uygulamalar için tasarlanan işlemci, 5G bağlantı desteğiyle yüksek hızlı mobil internet imkânı sunuyor.

İşlemcinin enerji verimliliğine odaklanan yapısı, uzun süreli kullanımda performansın korunmasını amaçlıyor.

7700 MAH BATARYA İLE UZUN KULLANIM

REDMI Note 17 5G’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri 7700 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryası. Yüksek enerji yoğunluğu sunan bu teknoloji sayesinde cihazın daha uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanılabilmesi hedefleniyor.

Tanıtım yazısında, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak telefonun tek şarjla 2-3 gün kullanılabileceği belirtiliyor. Bu özellik özellikle sık seyahat edenler, açık havada çalışanlar ve gün boyunca telefonunu yoğun kullananlar açısından öne çıkarılıyor.

50 MP KAMERA VE EK ÖZELLİKLER

Telefonun arka bölümünde yapay zekâ destekli 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Kamera sistemi, farklı çekim koşullarını algılayarak görüntüleri optimize etmeyi hedefliyor.

Cihazda ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık, çift stereo hoparlör ve ters şarj gibi günlük kullanımı destekleyen özellikler de yer alıyor.

REDMI Note 17 5G, geniş AMOLED ekranı, 5G bağlantısı ve yüksek kapasiteli bataryasıyla orta segmentte uzun pil ömrünü önceliklendiren kullanıcılara hitap eden bir model olarak öne çıkıyor.