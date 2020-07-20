Redmi, çok uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu

Çin'de düzenlenen etkinlikte uygun fiyatlı kulaklığını olan AirDots 2 TWS'yi tanıtan Redmi, tasarım konusunda da AirDots 2 TWS'nin kardeşi olan Airdots TWS'nin tasarımı ile aynı olacağa benziyor. Redmi AirDots 2 TWS, 7.2 mm'lik ses sürücüsü ile birlikte gelen kulaklık ayriyeten Bluetooth 5.0'da destekliyor. Kablosuz kulaklıklarda bir standart haline gelmiş olan dokunmatik kontrol özelliği, AirDots 2 TWS'de de bulunuyor. Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre AirDots 2 TWS, kesintisiz olarak 4 saat, şarj kutusuyla birlikte ise 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Redmi hayranları ile 14 dolar (yaklaşık 95 TL + vergiler) karşılığında buluşabilecek.