RedHack davası ertelendi: Yurtdışına çıkış yasağına devam kararı Redhack’in ele geçirdiği dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştiren 6 gazeteci hakkında açılan davanın sekizinci duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Duruşmaya kapatılan DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, DİHA muhabiri Metin Yoksu, BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, Diken adlı haber sitesinin eski editörü Tunca Öğreten ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan katıldı. Duruşma 6 Şubat 2020’ye ertelendi Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2020 tarihine erteledi. Sanıklar, “örgüt propagandası yapmak,” “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,” “örgüt adına faaliyette bulunma” ve “örgüt üyeliği” suçlarıyla yargılanıyor.

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