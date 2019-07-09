Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu belli oldu

İSTANBUL(AA) - Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nun Bursa'daki üçüncü eleme turnuvasında, Petkimspor şampiyon oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda üçüncü eleme turnuvası da tamamlandı.

Turnuvanın 5 elemesinden üçüncüsü olan Bursa elemesinde takımlar birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran Petkimspor, finalde Tarhana Gang takımını 21-7 yenerek Bursa elemesinin şampiyonu oldu.





- Türkiye finali 20 Temmuz’da





TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda 5 eleme turnuvasından dördüncüsü 8-10 Temmuz'da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki elemeleri geçerek Türkiye finaline gelecek takımlar ise 20 Temmuz'da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak.

Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 internet adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.



