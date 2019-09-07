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Red Bull Gaming Ground’a Gamex’te yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı GameX, 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında oyunseverleri ağırlıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:40
Red Bull Gaming Ground’a Gamex’te yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı GameX, 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında oyunseverleri ağırlıyor. Red Bull da GameX’de yer alan ‘Red Bull Gaming Ground’da oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunuyor. Popüler yayıncılarla Twitch üzerinden de yayınlar gerçekleşen alanda Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 heyecanı da yaşandı.



Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de Büyükçekmece’de yer alan fuar alanında buluşuyor. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX, 5-8 Eylül tarihleri arasında oyunseverleri ağırlıyor. Red Bull da ‘Red Bull Gaming Ground’ alanında özel etkinlikleriyle GameX’in öenmli etkinliklerinden birisi oldu. Oyunseverler sahneye çıkarak birbirleriyle mücadele ederken profosyonel espor oyuncusu deneyimini de yaşamış oluyor.


Yapılan bilgilendirmede; Red Bull Gaming Ground’ alanında Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş gibi isimler yaptıkları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaştı. Bugün Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt, yarın ise Arda ‘LinusTheAfro’ Barış alanda olacak.



Red Bull Player One 2019 heyecanı GameX’teyaşandı


Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4 bin 96 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64’e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele ettiği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yaptı. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:40
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