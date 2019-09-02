Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde ünlüler geçidi

İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ile 2019 yılının “En iyi drift pilotu” belirlendi. 16 farklı ülkeden 18 pilotun İBB Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki kıyasıya mücadelesini 10 bin kişi yerinden takip etti. Birbirinden yetenekli pilotların performans sergilediği etkinliği izleyen kalabalığın arasında; Cihangir Ceyhan, Doğukan Manço, Tuan Tunalı, Yana Mazanova ve Burçak Tuncer gibi ünlü isimler yer aldı.

Dünyanın en yetenekli pilotlarının, 2019 yılının en iyisi olmak için mücadele verdiği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, İstanbul ev sahipliğinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlendi. 16 ülkeyi temsilen 18 pilotun, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olan Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni 10 bin kişi yerinden takip etti. Dünyanın en yetenekli drift pilotlarını bir araya getiren yarış, motorsporlarına gönül veren ünlü isimleri de ağırladı.

Drifte olan tutkusuyla tanınan ve kendisi de profesyonel bir drift pilotu olan DJ Doğukan Manço, Survivor yarışmasıyla tanınan Burçak Tuncer, en son Erkenci Kuş dizisindeki rolüyle dikkat çeken Tuan Tunalı, kız arkadaşı Yana Mazanova drift heyecanını paylaşan isimler arasındaydı.

Cihangir Ceyhan drift efsanesine Co-pilot Oldu

Son olarak Sıfır1 Adana’daki ‘Cio’ karakteri ile izleyicilerin sevgisini kazanan ve son dönemde Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Cihangir Ceyhan, Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun dünyaca ünlü usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali’ye Co-pilot oldu. Yarış öncesi Abdo Feghali’nin gerçekleştirdiği muhteşem performansa eşlik eden Ceyhan gösteri sonrası “Benim için Muhteşem bir deneyim oldu. Dünyaca ünlü şampiyonun sağ koltuğunda oturup kendisiyle aynı adrenalini yaşamak tarif edilemeyecek bir duygu. Tabii bu sporun trafiğe kapalı alanlarda yapılması gerektiği de asla unutulmamalı” dedi.

Dünyanın en yetenekli drift pilotlarını bir araya getiren yarış, nefes kesen şovlarıyla unutulmaz anlara imza attı.