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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden 8 dilde kınama mesajı

Terör devleti İsrail'in "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na bir tepkide Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden geldi.

24 Temmuz 2018 Salı 15:10
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden 8 dilde kınama mesajı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, Türkiye'de ve dünyada tepkilere yol açan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı 8 dilde yayımladığı kararla kınadı.

Üniversite Senatosu tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlanan kararda, bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığına dikkat çekildi.

"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI YOK SAYILMAKTA"

İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasanın, evrensel hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir."

"KABUL EDİLEBİLİR NİTELİKTE DEĞİLDİR"

Kararda, yasanın kabul edilebilir bir tarafının bulunmadığının da altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  2. İsrail
  3. Filistin

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