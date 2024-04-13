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Aktüel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlikleri! Bayramda 1,5 milyon ziyaretçi akın etti... O ilimizde!
Aktüel

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlikleri! Bayramda 1,5 milyon ziyaretçi akın etti... O ilimizde!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 17:56:00 - 2024-04-13 18:24:15
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlikleri! Bayramda 1,5 milyon ziyaretçi akın etti... O ilimizde!

Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gerçekleştirdiği ‘Ramazan Etkinlikleri’ni Ramazan Ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gönül belediyeciliği’ vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’te de kültür sanat etkinliklerine devam etti.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri düzenledi.

Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinliklerine vatandaşlar ilk günden son güne kadar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi, Ramazan Etkinlikleri’ni ziyaret ederek, iftar sonrası gönüllerince vakit geçirdi.

Büyükşehir etkinlikleri, Ramazan Ayı’nın simgelerinden olan orta oyunu, Hacivat ve Karagöz gösterileri ile başta çocuklar olmak üzere vatandaşları bir araya getirdi.
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Teravih namazları öncesi çocuk etkinlikleri, namaz sonrası ise ilahiler ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikte, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları da bulundu.

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