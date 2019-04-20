Recep Tayyip Erdoğan çevre duyarlılığıyla örnek oluyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşiEmine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek için Balıkesir’de babasıyla beraber atık pil, yağ ve mavi kapak toplayan 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, çevre bilinciyle örnek oluyor.

Babası Aydın Erdoğan ile 2 yıl önce atık pil toplamaya başlayan Erdoğan, 2017-2018 döneminde 10 bin atık pil topladı. Topladıkları bu pilleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin atık kumbaralarına atan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu projede il birincisi seçildi.

Geçen dönem birincilik dolayısıyla kendisine verilen dizüstü bilgisayar, satranç ve çeşitli oyuncakları babasının yol göstermesiyle ihtiyaç sahiplerine hediye eden Erdoğan, bu sezon da yaklaşık 35 bin atık pilin yanı sıra çok sayıda mavi kapak ve litrelerce atık yağ topladı. Bu atıkların karşılığında 17 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda oyun takımı gibi hediyeler bekleyen Erdoğan ailesi, kendilerine verilen armağanlarla ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.