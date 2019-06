Recep Konuk: “Bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyoruz”

25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Recep Konuk, millet olarak bizi birbirimize bağlayan bağların topyekûn hedef alındığı tarihi bir sınavdan geçtiğimiz günlerde olduğumuzu kaydetti. Nifak tohumlarının uzunca bir süredir serpilmeye çalışıldığını ifade eden Konuk, “Bu ayrılık tohumlarının serpilip sulandığı zeminin malzemesi bazen seçimler, bazen ekonomideki dalgalanma, bazen inançlara yönelik istismar, bazen de etnik ayrımcılık oluyor. Millet olarak üzerimize serpilmeye çalışılan o ayrılık tohumlarına karşı en büyük direnç noktamız şüphesiz bizi birbirimize bağlayan manevi ve kopmaz bağdır. Farklılıkları ehemmiyetsiz hale getiren en sağlam ortak zeminimiz ise ülkemizin dört bir tarafında her kişi ve hanesinde teneffüs ettiğimiz manevi iklimdir, Ramazandır, Kandillerdir, Bayramlardır” dedi.

“Bayramlar, birliğimizi kuvvetlendirecek özel günlerdir”

Başkan Konuk, bayramların birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren özel günler olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Ortak teneffüs edilen, varlıklısına yoksuluna, kökünü kökenine, yaşam tarzına, siyasi tercihlerine bakmaksızın 82 milyonu aynı kıblede, aynı dualarla buluşturan Bayramlarımız. Bu sene nefis imtihanından geçip eriştiğimiz Ramazan Bayramını bizi birbirimize bağlayan bağlara hücumun arttığı bir dönemde idrak ediyoruz. Aynı yolun yolcuları, aynı kaderi paylaşmış, cefada, kederde ve sevinçte ortaklık etmiş ataların torunları olarak bu bayramda da her Bayramda olduğu gibi bizi birbirimize bağlayan bağları bir kez daha sağlamlaştıracağız, o bağlarda hasar görenler varsa tamir edeceğiz. Çünkü biz dini bayramlarımızı sıradan bir kutlamanın, sevinç, neşe ve coşkudan ibaret zaman anlayışının dar kalıplarına sığdırmıyoruz, sığdıramayız. Bayram günleri bizim için sıradan günler değildir. Bayram günleri üç, beş günlük fasılasız tatil günleri de değildir. Bayram günlerinin manası, sadece nefis terbiyesinden alın akıyla çıkma coşkusunun yaşandığı günler de değildir. Biz millet olarak bayram günlerini dargınlıkların son bulduğu, yakın uzak herkesin kardeşlik hukukuyla birbirine sarıldığı, bayram tebrikini vesile kılarak içten kucaklaştığı günler olarak anlarız. Biz bayramları, hoşgörüyle bezer,huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz.”

“Bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyoruz”

Recep Konuk, bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Ramazan ayı münasebetiyle yaşadığımız bu manevi iklimin bizim coğrafyamızda ilelebet egemen olması en büyük temennimizdir. Bir başka temennimiz daha vardır, yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten kimsenin imtina etmediği ülkemizde, bizim gönlümüzden geçen; yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Her bayram bir önceki bayrama göre daha çok köyün, daha çok evin, daha çok üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmış olmanın gönül rahatlığı ve başarmış olmanın öz güveni ile bayramların daha bir bayram gibi yaşanacağı, yokluk ve yoksulluğun belinin her yıl bir önceki yıla göre daha çok kırıldığı bir Türkiye ve tarım sektörü hedefimize hızla ilerliyor,bizim evlatlarımızın her bayramda bir önceki bayramdan daha çok yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyor, bu toprakların ve bu toprakların çocuklarının yüzünü güldürmek için çalışan herkese dualarımızda ilk sıra yer veriyoruz. Biz biliyor ve temenni ediyoruz ki, bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak, bu topraklarda yaşanan her bayrama ayrı bir tat ayrı bir coşku katacaktır. Bu duygularla tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.