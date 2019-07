Recep Konuk: “Bakım avansı ile verim için üreticinin yanındayız”

Konya Şeker A.Ş. patates hasadı öncesi üreticisine bakım avansı ödüyor.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, patates üreticisine geçen sene ve bu sene Doku Kültürü Laboratuvarında ürettikleri mini yumrulardan çoğalttıkları ilk defa kullanılan patates tohumluklarını dağıttıklarını söyledi. Bir yaşındaki bu tohumların ülkeye ithalat yoluyla gelen 6-7 yaşındaki tohumluklara göre daha yüksek verimli olduğunu ifade eden Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, "Bu üreticinin gelirini artırıyor. Önümüzdeki yıllarda bu değişen üretim şartlarının Konya’daki patates üreticisini verim ve kalitede birkaç adım öne çıkaracak” dedi.

Başkan Recep Konuk, “Patates hassas bir bitki. Sökümden önce mutlaka bakımının, yabancı ot mücadelesinin, boğaz dolumunun yapılması, mantar hastalıklarına karşı ilaçlamasının tamamlanması gerekiyor. Biz de üreticimizin hasatta yüzünün gülmesi, ekonomik sebepler ile tarlalarının bakımını aksatmaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor, nakit avans ile üreticimizin yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

Konya Şeker, patates üreticilerinin yüreklerine su serpti

Üreticiden 26 kalem tarımsal ürün alan ve sözleşmeli ekimini yaptırdığı şeker pancarı ve patates gibi ürünlerde ayni ve nakdi avans uygulamasını periyodik aralıklar ile ülkemizdeki uygulamalarla kıyas edilmeyecek miktarlarda yapan Konya Şeker, geçtiğimiz günlerde pancar üreticilerine dağıttığı 40 milyon liraya yakın nakit avansının hemen ardından patates üreticisine de hasat öncesi masraflarını karşılayabilmeleri için bakım avansı veriyor. Hasat öncesi yapılması gereken ve alınacak verim ile patatesin kalitesini etkileyen yabancı ot mücadelesi, boğaz dolumu, mantar hastalıkları ile mücadele gibi işler için üreticinin nakit ihtiyacının arttığı bir dönemde üreticilerini yine desteksiz bırakmayan Konya Şeker, 31 Temmuz Çarşamba günü avansları üreticilerin hesabına yatıracak. Üreticilerine 6 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yaptıran Konya Şeker, ekimini yaptırdığı patatesin tohumluklarını da doku kültürü ile ürettiği mini yumrulardan hastalıklardan ari olarak yetiştirip, ilk jenerasyon olarak üreticilerine tohum avansı olarak dağıtıyor. Patates tarımında en büyük masraf kalemleri arasında yer alan tohum temini ve bakımda üreticisini yalnız bırakmayan Konya Şeker, üreticisine verdiği bu destek ile de Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesislerinde benzer tesislere göre çok daha düşük fireli üretim gerçekleştirebiliyor.

Konya Şeker üreticiye 2 milyar 266 milyon 378 bin 458 lira ürün bedeli ödedi

2018 yılında üreticiden 26 kalem tarımsal ürün alımı gerçekleştiren Konya Şeker, 50 bin üreticiye toplamda 2 milyar 266 milyon 378 bin 458 lira ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdi. Şeker pancarı ve patates gibi sözleşmeli ekim yaptırdığı ürünler için ayni ve nakdi avans ödemesi yapan ve ürün bedelinin büyük bir kısmını ürünü teslim almadan ödeyen Konya Şeker, diğer ürünlerde hasat döneminde yaptığı yüksek tonajlı alımlar ile üretici lehine fiyat regülasyonu da sağlıyor. Bölgede yetişen ve ekonomik olarak yetiştirilebilecek ürünleri işleyebilecek üretim tesisleri yatırımlarını peyderpey gerçekleştiren Konya Şeker, yaptığı bu yatırımlar ile bir yandan bitkisel ve hayvansal üretime talep garantisi oluşturduğu ve alımını gerçekleştirdiği tüm ürün gruplarında üretim hacminin de artmasını sağlarken, diğer yandan da yüksek teknoloji ile hijyen şartlarında işlediği doğal ve sağlıklı ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

“Sanayi üst yapısını tamamlayana kadar yatırım yapmakla mükellefiz”

1999 yılından önce üreticisinden sadece pancar alımı yapan Konya Şeker’in bugün itibariyle üreticiden 26 kalem ürün aldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Bizim ortaklarımız pancar üreticisidir, ancak onların tek üretim kalemi pancardan ibaret değildir. Bizim üreticilerimiz bu bölgede üretilen veya üretilebilecek her ürünün de üreticisidir. Dolayısıyla üretici ortaklarımızın ürettiği her ürün bizim ilgi alanımızdadır ve üreticimizin daha çok üretmesi ve ürettiğinden daha çok kazanması için biz üreticimizin ürettiği veya ekonomik olarak üretebileceği her ürünü işleyecek sanayi üst yapısını tamamlayana kadar yatırım yapmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.