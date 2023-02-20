Recep İvedik duvara tosladı... Şahan Gökbakar fena gaza geldi!

Antakya’da, 'Cennetten bir köşe' olarak reklamı yapılan ve güvenli olduğu iddiasıyla satılan dairelerin adresi Rönesans Rezidans depremde yerle bir oldu. Onlarca insanın ölümüne sebep olan Rönesans Rezidans hakkında Şahan Gökbakar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar, düşmanı olduğu AK Parti'yi olayın içine çekmek için, 8 yıldır CHP'de siyaset yapan Lütfü Savaş'ın yıllar önce AK Parti'de olduğunu hatırlatarak, "Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" demesi dikkat çekti. CHP'li Lütfü Savaş hemen cevap vermekte gecikmedi..

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans 'Cennetten bir köşe' reklamıyla gündem olmuştu. Dayanıklı bir yapı olduğuna dair ilanları olan Rönesans Rezidans Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yerle bir oldu.

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a dair Şahan Gökbakar dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"1500 KİŞİNİN MEZARI..."

Şahan Gökbakar paylaşımında Lütfü Savaş'ı işaret etti. Gökbahar paylaşımında "CHP'li Hatay Belediye Bşkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AKP Antakya belediye başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AKP'li olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor..." dedi.

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Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın Hatay Mimarlar Odası Başkanı olan müteahhidi Yaşar Coşkun çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

8 yıldır CHP'de siyaset yapan Lütfü Savaş ise ünlü isme yanıt vererek "Bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım" dedi.

Ruhsatı veren Ekinciler Belediye Başkanlığı ise, 2009-2014 yılları arasında CHP’li Seyfettin Yeral tarafından yönetildiği ve ruhsatın da bu CHP'li tarafından verildiği ortaya çıktı.

2009 seçimlerinde, Lütfü Savaş'ın ise AK Parti’den merkez ilçe belediye başkanı olduğu belirtildi.

CHP'li başkanın suçunu, AK Parti'ye yıkmaya çalıştı

Şahan Gökbakar, Merkez ilçe belediye başkanı seçildiği tarihde Lütfü Savaş'ı, CHP'li Ekinciler belediye başkanı yerine sorumlu tutmaya kalkarken, yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidinin, ülkedeki her yeniliğe karşı çıkan Mimarlar Odası'nın Hatay Başkanı olduğundan hiç bahsetmedi.