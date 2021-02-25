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İSLAM Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır? Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?
İSLAM

Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır? Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 15. günü 2021 yılında 28 Şubat pazar gününe denk geliyor. İnanlar bu önemli günü oruç ibadeti ile geçirmeye hazırlanıyor. Peki, Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır? Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:29:00 -
Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır? Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Hadis-i şeriflerde 'Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.' buyuruluyor. Recep ayında oruç tutacak olan kişiler " Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır? Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Recep ayı orucu niyeti nasıl yapılır?

Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.

“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.

Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)

Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

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