Recep ayı ne zaman? Recep ayına ne kadar kaldı?

İslam dünyasında büyük önem taşıyan üç aylar için geri sayım başladı. Manevi hazırlığın başlangıcı kabul edilen Recep ayının ne zaman idrak edileceği, özellikle dini günleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi, bu yıl üç ayların başlayacağı tarihi net şekilde ortaya koyuyor. Peki Recep ayı hangi gün başlıyor?

Recep ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet’in yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıcı, Hicri 1447 yılının ilk günü olan 1 Recep ile birlikte idrak edilecek. Takvimde yapılan açıklamaya göre bu yıl Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Böylece hem Recep ayı hem de üç aylar aynı gün itibarıyla başlamış olacak.

Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Müslümanlar için önemli bir manevi dönem olan üç aylar, her yıl Recep ayının ilk günüyle birlikte başlıyor. Bu yıl da aynı şekilde, 21 Aralık 2025 tarihi üç ayların başlangıcı olarak kabul ediliyor. Üç ayların ikinci ayağı olan Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü, oruç ibadetinin farz olduğu Ramazan ayı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü tamamlanacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Üç ayların manevi anlamı ve faziletleri

İslam geleneğinde üç aylar, kulluk bilincinin yenilendiği, ibadetlerin arttığı ve manevi hazırlığın yoğunlaştığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Hz. Peygamber’in, “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duasıyla karşıladığı bu ayların, müminler için ruhen tazelenme ve ibadetlere daha fazla yönelme anlamı taşıdığı biliniyor.

Recep ve Şaban ayında oruç tutulur mu?

Hadis kaynaklarına göre Hz. Peygamber’in Recep ve Şaban aylarında diğer aylara kıyasla daha fazla nafile oruç tuttuğu aktarılıyor. Bununla birlikte Ramazan dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği de belirtiliyor. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarında art arda tüm ayı kapsayacak şekilde oruç tutulması dinen zorunlu tutulmuyor. Ancak sağlık durumu elveren herkes, bu aylarda dilediği günlerde nafile oruç tutabilir.