Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan reçelleri birkaç küçük kurala dikkat ederek evde de çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Reçel yapımında sık rastlanan sorunlardan biri olan şekerlenme, köpüklenme ve şeker ayarı dengesi ile ilgili çok değerli bilgiler ve uzun süreli dayanıklı reçel hazırlamanın püf noktalarını sizler için sıraladık...

Reçel yaparken bu detaylara dikkat ediyor musunuz?

Reçel yapılması düşünülen meyvelerin taze ve olgun olması gerekir.

Meyvelerde çürük olmaması önemlidir.

Kayısı, çilek, kiraz gibi meyvelerin reçeli yapılacağı zaman şeker ölçüsü az tutulmalıdır.

Şeftali, tatlı elma, armut reçeli yapılacağı zaman limon suyu daha fazla kullanılmalıdır.

Küçük ve sulu meyvelerin kaynarken dağılmalarını önlemek için akşamdan şekere yatırmalısınız.

Reçel yapılacak meyveleri yıkadıktan sonra kurutmayınız.

Sert meyvelerden reçel yapılacaksa bir gece önceden meyveleri soyup temizleyin ve yumuşamaları için suya koyun.

Reçel yapımında şekerlenme olmaması için limon suyu kullanın.

Reçelin kaynarken üzerinde oluşan köpükleri, kaynama bittikten sonra sıcak suya batırılmış madeni bir süzgeç ile alın.

Reçel yapımı sırasında, kaynamakta olan reçeli fazla karıştırmayın aksi halde reçelin şekerlenmesine neden olursunuz.

Reçeli tahta kaşıkla karıştırın.

Reçelin köpürmesini engellemek için kaynamakta olan reçel suyuna bir parça tereyağı atabilirsiniz.

Reçelin köpüklerini almak için başında beklemenize gerek yok. Kaynama bitiminde, köpükleri tek seferde alabilirsiniz.

Reçel yapımında kullanılan şekerin miktarı çok önemlidir. Az ya da fazla şeker kullanımı reçelin kısa sürede bozulmasına, sulanmasına, şekerlenmesine ya da küflenmesine neden olur.

İdeal şeker oranı, reçel için kullanılacak meyve miktarının 1,5 katıdır.

Reçelin içine portakal ya da limon kabuğu koyarak reçelin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Reçel yapımı sırasında şurubunun ideal kıvama geldiğini anlamak için, küçük bir kabın içine soğuk su koyun ve şuruptan birkaç damla damlatın. Eğer şurup damlaları suyun içinde yayılmadan top top olurlarsa o zaman şurup ideal kıvamına ulaşmış demektir.

Reçel yapımı tamamlandıktan hemen sonra sıcak ve iyice kurulanmış kavanozlara doldurulmalıdır. Böylece uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanabilirler. Reçel kavanozunun ağzı, reçel iyice soğumadan ve hava kabarcıkları kağıt havlu ile alınmadan kapatılmamalıdır.

Soğuttuğunuz reçel açık renkli olursa reçeli bir tepsiye dökerek üzerini tülbent ile örtün ve güneşte koyulaşmaya bırakın.

Reçelin şekerlenmesi durumunda, kavanoza bir miktar kaynar su ekleyin, kavanozun üzerine pudra şekeri dökün ve sallayın.

Hazırladığınız reçeli serin, havadar ve karanlık bir yerde muhafaza edin.