Rebrov'un eşi Fenerbahçe'yi açıkladı: Gizli saklı bir şey yok

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Emre Belözoğlu'nun devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmezken Sergei Rebrov ismi sık sık gündeme gelmeye başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında adı geçen eski oyunculardan Sergei Rebrov'un eşi Anna Rebrov, yazılanların doğru olduğunu ifade etti. Birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydeden Anna Rebrov, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.