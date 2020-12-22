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Teknoloji Realme kullanıcıları dikkat! Son gün 27 Aralık
Teknoloji

Realme kullanıcıları dikkat! Son gün 27 Aralık

Realme, sadece oyun oynayarak indirim kuponları kazanılabilecek olan Monster Party adlı oyununu duyurdu. Söz konusu oyun, 27 Aralık'a kadar erişime açık olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:18:00 -
Realme kullanıcıları dikkat! Son gün 27 Aralık

Yalnızca birkaç yıllık bir şirket olmasına rağmen kısa sürede dünya çapında bir akıllı telefon markası olmayı başaran Realme, Monster Party isimli yeni bir oyun duyurdu. Realme hayranlarının hem eğlenmesini hem de ödüller kazanmasını sağlayan Monster Party, sınırlı süreliğine erişimde olacak.

Realme marka akıllı telefon ve hafıza temalı bir oyun olan Monster Party’de başarılı olan kullanıcılar, Hepsiburada’da geçerli 50 TL ve 100 TL’lik indirim kuponları kazanıyorlar. Tek kullanımlık olan bu kuponlar, 31 Aralık tarihine kadar yapılacak Realme akıllı telefon alışverişlerinde kullanılabilecekler.

Realmemonsters.com web sitesi üzerinden Instagram ya da Facebook hesaplarını bağlayarak giriş yapılabilecek olan Monster Party oyun, 27 Aralık tarihine kadar erişime açık kalacak. Webtekno'nun aktardığına göre, oyunda dereceye girip indirim kuponu kazanma fırsatı yakalamak için yaklaşık 5 günlük bir süreniz bulunuyor.

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