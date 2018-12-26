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Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği

İspanya temsilcisi Real Sociedad, teknik direktör Asier Garitano'nun görevine son verildiğini, yerine İmanol Alguacil'in getirildiğini duyurdu- Asier Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Sociedad, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Asier Garitano'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Real Sociedad kulübünden yapılan yazılı açıklamada, görevine son verilen Garitano'nun yerine altyapıyı çalıştıran İspanyol İmanol Alguacil'in getirildiği belirtildi.

La Liga'da geride kalan 17 haftada Real Sociedad, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu. La Liga'da daha önce Julen Lopetegui (Real Madrid), Antonio Muhamed (Celta Vigo), Leo Franco (Huesca), Javi Calleja (Villarreal) ve Eduardo Berizzo (Athletic Bilbao) görevine son verilmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
  1. İspanya'dan futbol
  2. Real Sociedad
  3. Teknik direktör Asier Garitano
  4. teknik direktör değişikliği

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