Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı
İspanya La Liga 16. haftasında Villereal ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, 121 yıllık tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir futbolcuya yer vermedi.
Dünya devi Real Madrid tarihinde bir ilki yaşadı. Eflatun-beyazlılar, Villarreal karşısına çıktığı ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı.
Dünya devinin tarihinde bir ilk
Real Madrid, Villerreal deplasmanında oynadığı maçta 121 yıllık tarihinde bir ilki yaşadı.Eflatun beyazlılar ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir futbolcuya yer vermedi. Bu zamana kadar 4436 maça çıkan Real Madrid, bu karşılaşmaların ilk 11'inde ez 1 İspanyol futbolcuya yer vermişti.
Real Madrid'in kadrosu
Real Madrid, Villarreal deplasmanına; Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema kadrosuyla çıktı.