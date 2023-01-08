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Spor Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı
Spor

Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

İspanya La Liga 16. haftasında Villereal ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, 121 yıllık tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir futbolcuya yer vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 02:09:00 -
Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

Dünya devi Real Madrid tarihinde bir ilki yaşadı. Eflatun-beyazlılar, Villarreal karşısına çıktığı ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı.

Dünya devinin tarihinde bir ilk

Real Madrid, Villerreal deplasmanında oynadığı maçta 121 yıllık tarihinde bir ilki yaşadı.Eflatun beyazlılar ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir futbolcuya yer vermedi. Bu zamana kadar 4436 maça çıkan Real Madrid, bu karşılaşmaların ilk 11'inde ez 1 İspanyol futbolcuya yer vermişti.

Real Madrid'in kadrosu

Real Madrid, Villarreal deplasmanına; Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema kadrosuyla çıktı.

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