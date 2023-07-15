Real Madrid’e transfer olmuştu! Arda Güler’den olay hareket…
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda ortaya koyduğu performans ile izleyenlere resital sunmaya devam ediyor.
Real Madrid'de yıldız futbolcular içinde topla yapılan taktik idmanlarda oldukça istekli görünen milli yıldız, attığı goller ve gönderdiği derin paslar ile de kalitesini gözler önüne seriyor.
Son yayınlanan videoda yaptığı hareketler takım arkadaşlarını da şoka uğrattı. Real Madridli takım arkadaşına attığı çalım görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken milli futbolcuya binlerce yorum geldi.
18 yaşındaki genç yıldızın Madrid antrenmanındaki bu rahat tavırları sosyal medyada epey konuşuldu.