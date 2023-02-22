Real Madrid'den Liverpool'a 5 gol
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, iki farklı geriye düştüğü maçta Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Liverpool, 57 yıl sonra bir Avrupa maçında 5 gol yedi.
Liverpool, Aralık 1966'da Ajax'a 5-1 yenildikten sonra ilk defa bir Avrupa maçında kalesinde 5 gol gördü. Real Madrid’in golleri Vinicius Junior (2), Benzema (2) ve Eder Militao’dan gelirken Liverpool’un gollerini Darwin Nunez ve Mohamed Salah kaydetti.
İki takımın kalecileri Courtois ve Alisson yenilen ikinci gollerde büyük hata yaptı.
Liverpool karşısında ikinci yarıda 2 gol atan Karim Benzema, 6 golle Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.
Mohamed Salah, Steven Gerrard'ı geride bırakarak Liverpool tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu. (42 gol)
Liverpool taraftarları, geçtiğimiz yıl Paris'te oynanan Real Madrid finali öncesinde yaşananlar sebebiyle Şampiyonlar Ligi marşını yuhaladı.
Napoli deplasmanda kazandı
Napoli ise konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 2-0’lık skorla mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti Osimhen ve Di Lorenzo’nun golleri getirdi.
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarının öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.