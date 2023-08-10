  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Terör örgütüne ağır darbe! Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Taksim’de dolar atıp eğleniyorlardı! Villalarından yaka paça alındı

Savaşta da top diye bunları fırlatırlar... İsveç Ordusu LGBT için yürüyüş gerçekleştirdi

İbre tersine döndü! Ekrem İmamoğlu’na anket şoku

ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale

Art arda Kur'an yakıyorlar! Danimarka askeri olarak nasıl işgal edilir? İşte en basit yöntem

Bakan Şimşek net konuştu! 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Akşener samimiyet testinde! ‘İP’i elinde tutan rotayı belirler

Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes onun kapısını çalıyor

Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
Spor Real Madrid'de hayal kırıklığı
Spor

Real Madrid'de hayal kırıklığı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 20:07:00 -
Real Madrid'de hayal kırıklığı

Real Madrid forması giyen tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'ın sakatlandığı ve ameliyata alınacağı belirtildi.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'e, Belçikalı yıldızı Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.

Tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve oyuncunun ameliyat edileceği açıkladı.

Başarılı kalecinin bu sakatlık ile birlikte uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23