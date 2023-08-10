Real Madrid'de hayal kırıklığı
Real Madrid forması giyen tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'ın sakatlandığı ve ameliyata alınacağı belirtildi.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'e, Belçikalı yıldızı Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.
Tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve oyuncunun ameliyat edileceği açıkladı.
Başarılı kalecinin bu sakatlık ile birlikte uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.