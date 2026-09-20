Real Madrid’de Arda Güler bombası: Jose Mourinho, Madrid derbisinde ilk 11’e yazdı
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İspanya La Liga'daki dev Madrid derbisinde tansiyon yükselirken Real Madrid'den Arda Güler kararı geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho, Atletico Madrid deplasmanında kritik derbi mücadelesinde milli futbolcu Arda Güler’e ilk 11’de şans verdi.
LaLiga'da Atletico Madrid ile karşılaşacak Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak.
Real Madrid, İspanya La Liga'da Atletico Madrid'in konuğu oluyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'e Madrid derbisinde ilk 11'de forma verdi.
Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki maç saat 17.15'te başlayacak.