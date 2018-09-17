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Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Real Madrid - Roma karşı karşıya gelecek. Futbol severler nefeslerini Santiago Bernabeu Stadında oynanacak Real Madrid - Roma maçı için tutuyor. PekiReal Madrid - Roma maçının başlama saati kaç? Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:30
Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Real Madrid - Roma karşı karşıya gelecek. Futbol severler nefeslerini Santiago Bernabeu Stadında oynanacak Real Madrid - Roma maçı için tutuyor. Peki  Real Madrid - Roma maçının başlama saati kaç? Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi EG Grubunda Real Madrid - Roma maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda Real Madrid - Roma karşı karşıya gelecek.Santiago Bernabeu oynanacak Real Madrid - Roma maçının başlama saati 22:00

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda bulunan takımlar şunlar:

REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ:

 

 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:30
  1. Real Madrid - Roma maçı ne zaman
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