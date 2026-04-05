  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Spor
10
Yeniakit Publisher
İlker Yağcıoğlu maç bittiği gibi canlı yayında Galatasaray için büyük iddia ortaya attı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maç biter bitmez eski Fenerbahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu'ndan olay iddia geldi canlı yayında...

#1
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

#2
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Aldığı galibiyetle puanını 63'e yükselten Karadeniz ekibi, bir maçı eksik olan 64 puana sahip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirirken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

#3
Galatasaray'ın, Trabzonspor karşısında Mauro Icardi ve Noa Lang'ın etkisiz oyunları nedeniyle neredeyse 9 kişi oynadığını savunan İlker Yağcıoğlu şunları söyledi:

#4
"Galatasaray'ın oynadığı oyun şaşırtıcı derecede kötüydü. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Maçtan önce 'Galatasaray 10 kişi oynamak istemiyorsa topu rakip sahaya götürmeli ve Icardi'nin ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşmasını sağlamalı' dedim. Bunu yapabildi mi? Yapamadı. Trabzonspor maçın başlamasıyla birlikte ön alanda baskı yapmaya başladı. O baskıdan dolayı Galatasaray geri gelmek zorunda kaldı, Icardi dahil olmak üzere. Dolayısıyla Galatasaray, Icardi'den hiç faydalanamadı ve 10 kişi oynadı. Trabzonspor gibi bu kadar istekli, bu kadar iyi hazırlanmış bir rakibe karşı 10 kişi oynarsanız işiniz zor. Buna bir de Noa Lang'ı ekle. O da herhalde parmağındaki sıkıntıdan dolayı bir türlü oyunun içine giremedi ve Galatasaray neredeyse 9 kişiyle oynadı."

#5
Sarı kırmızılı takımdaki orta saha zafiyetine de vurgu yapan Yağcıoğlu, Lucas Torreira'nın pasif göründüğü belirterek "Dersine son derece iyi çalışmış, özellikle sağ taraftan Pina ile müthiş ataklar geliştiren, çok iyi pozisyonlar yakalayan bir Trabzonspor izledik. Orta sahada daha üstün olan taraf sanki Galatasaray gibiydi ama bakıyorsun, özellikle Torreira hiç yoktu." ifadelerini kullandı.

#6
Yunus Akgün'ün 10 numara pozisyonundaki rolüne de değinen futbol yorumcusu, "Yunus da 10 numaraya geçtikten sonra bizim zamanımızdaki 10 numaralar gibi oynamaya başladı. Bizim zamanımızda da çok koşmazlardı, alırdı bir-iki ince yaparlardı falan. Yunus o özellikleri olan bir oyuncu değil. Yunus hem çok koştuğu için hem de biraz teknik becerisi olduğu için orada oynatılıyor ama o birazcık klasik 10 numaralar gibi oynamaya başladı." diye konuştu.

#7
Galatasaray'da Barış Alper dışında kalan oyuncuların beklentilerin altında performans sergilediklerini savunan İlker Yağcıoğlu "Barış Alper Yılmaz çok çabaladı çok gayret etti. Onun hakkını teslim etmek lazım ama diğerleri beklentilerin ciddi anlamda çok çok altında kaldı." yorumunu yaptı.

#8
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, uzun zamandır forma giymeyen Anthony Nwakaeme'yi ilk 11'de maça başlatmasının bir risk olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, "Nwakaeme gibi aylardır oynamayan bir oyuncuyla başlıyorsun böyle bir maça. Karşısındaki adam Singo, çok da fazla bir üstünlük sağlayamadı Nwakaeme'ye. Nwakaeme oldukça iyi işler yaptı maçta. Belki elinde fazla tercih yapma şansı da yoktu Fatih hocanın ama bu bir risk. Zaten Onuachu'n varsa ceza alanı içine attın mı topu bir şekilde kaleye atıyor adam." dedi.

#9
Trabzonspor karşısında alınan yenilgiye rağmen maç eksiği ve 1 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray için Göztepe ile oynanacak erteleme karşılaşmasının çok kritik olduğunu savunan İlker Yağcıoğlu, "Galatasaray'ı çok büyük bir tehlike bekliyor bence. Göztepe maçından da bir puan kaybı gelirse eğer şampiyonluğu çok cepte görüyordu, 3. olabilir bir anda. Fenerbahçe derbiyi kazanırsa Galatasaray bir anda ne olduğunu anlamaz. O yüzden bunun bilincinde olmaları lazım." iddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23