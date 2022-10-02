Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 7.haftasında Real Madrid ile Osasuna karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor ne zaman?
La Liga'da heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman?
Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE
Real Madrid ile Osasuna bu akşam TSİ 22.00'de karşılaşacak. Estadio Santiago Bernabéu oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Real Madrid-Osasuna muhtemel 11'ler:
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Ceballos, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr
Osasuna: Herrera; U. Garcia, D. Garcia, Cruz; Vidal, Brasanac, Torro, Sanchez; R. Garcia, Budimir, Gomez