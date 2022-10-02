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Spor Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE
Spor

Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 7.haftasında Real Madrid ile Osasuna karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:01:00 -
Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE

La Liga'da heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman?

Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman CANLI İZLE

Real Madrid ile Osasuna bu akşam TSİ 22.00'de karşılaşacak. Estadio Santiago Bernabéu oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Real Madrid-Osasuna muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Ceballos, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Osasuna: Herrera; U. Garcia, D. Garcia, Cruz; Vidal, Brasanac, Torro, Sanchez; R. Garcia, Budimir, Gomez

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