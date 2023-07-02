Real Madrid mi, Barcelona mı? Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi! Rakam dudak uçuklattı

Arda Güler için Barcelona'dan sonra Real Madrid'in Fenerbahçe'ye yaptığı transfer teklifinin detayları da ortaya çıktı. Öneride sonraki satıştan pay verme maddesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Avrupa devlerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. İspanya'ının iki büyük kulübü Barcelona ve Real Madrid'in talip olduğu Arda bu kez de El Mundo Deportivo'da manşet oldu. Haberde 18 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin detayları yer aldı.

Gelişme "Türk futbolunun 18 yaşındaki incisi Arda Güler için FC Barcelona ile Real Madrid'in imza mücadelesi kritik bir döneme giriyor" yorumu ile haberleştirildi. Habere göre Real Madrid, 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 8 milyon 750 bin eurosunu peşin, bir sene sonra 4 milyon 375 bin euro, ikinci senede de yine 4 milyon 375 bin euro ödemeyi teklif etti. Tgrthabere göre;

Sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 payın da yer aldığı vurgulandı.

Haberde Barcelona'nın ise daha önce Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bir kısmını şimdi ödemeyi teklif ettiği ve yıldız oyuncunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği belirtildi.

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İki kulüp de Arda'nın bonservisini alıp 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını istiyor. Buna karşın Arda'nun transfer olacağı takımda hemen oynamak istediği belirtiliyor.