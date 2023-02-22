Real Madrid, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maçlar nefes kesti. Real Madrid, ilk 14 dakikasında 2-0 geriye düştüğü Liverpool deplasmanından 5-2'lik zaferle ayrıldı. Napoli de deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid fırtınası esti. Turnuvanın son şampiyonu, İngiltere'de 2-0 geriye düştüğü maçta Liverpool'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

14 dakikalık şov kısa sürdü

Liverpool, 4'üncü dakikada Nunez'in şık golüyle maçta öne geçti. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde sahneye bu kez Salah çıktı. 21'de sahneye çıkan Vinicius, Real Madrid'i şoktan uyandırdı. Brezilyalı Vinicius 36'da bir kez daha boy gösterdi, skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarıya Real Madrid fırtına gibi girdi. 47'de Eder Militao, skoru 3-2 yaptı. 55'te Fransız yıldız Benzema'nın golüyle maç 4-2'ye geldi. 67'nci dakikada gol şovu Benzema tamamladı. Real Madrid maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Liverpool'un en kötü günü

Liverpool, 7 Aralık 1966'daki 5-1'lik Ajax maçından bu yana ilk kez bir Avrupa maçında 5 gol yedi. İngiliz ekibi, Avrupa arenasında sahasında en fazla gol yediği maçı oynadı.

Napoli zafer kazandı

Son 16 turundaki diğer karşılaşma ise Frankfurt ve Napoli arasında geçti. İtalyan ekibi, Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Goller 40'te Osimhen, 65'te Lorenzo'dan geldi. Kim Min Jae bu maçta 90 dakika oynarken, Eljif Elmas 80'de maça dahil oldu.