Real Madrid La Liga'da rahat geçti
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Celta Vigo'yu 3-1'lik skorla yendi.
Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.
Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90+4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.