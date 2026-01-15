Real Madrid, İspanya Kral Kupası'na veda etti

  • İSTANBUL
İspanya Kral Kupası’nda ikinci lig ekibi Albacete’ye 3-2 mağlup olan Real Madrid, son 16 turunda turnuvaya veda etti. Arda Güler 90 dakika forma giydi ve bir asist yaptı.

Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Albacete, 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+4. dakikalarda Jefte Betancor'un golleriyle 3-2 galip geldi.

Konuk ekipte Franco Mastantuono 45+3. dakikada, Gonzalo Garcia 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev yaparken ikinci golün pasını verdi.

İkinci ligde 17. sırada bulunan Albacete, kulüp tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Xabi Alonso'nun görevine son veren Real Madrid ise Alvaro Arbeloa teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçtan da mağlup ayrılarak Kral Kupası'na veda etti.

