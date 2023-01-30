  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Real Madrid ile Real Sociedad puanları paylaştı
Spor

Real Madrid ile Real Sociedad puanları paylaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında müthiş bir karşılaşma yaşandı. Zirve yarışındaki iki takım Real Madrid ve Real Sociedad Santiago Bernabeu Stadı'nda birbirlerine karşı çıktı. Maç, gol pozisyonlarına rağmen skor değişmeyince 0-0 berabere sonuçlandı. Real Madrid puanını 42'ye yükselterek ikinci sıradaki pozisyonunu korurken, lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 03:50:00 -
Real Madrid ile Real Sociedad puanları paylaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk etti.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 42'e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Real Madrid çıldırdı! 16 yaşındaki oyuncu için dudak uçuklatan para
Real Madrid çıldırdı! 16 yaşındaki oyuncu için dudak uçuklatan para

Spor

Real Madrid çıldırdı! 16 yaşındaki oyuncu için dudak uçuklatan para

Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor?
Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor?

Spor

Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor?

Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!
Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!

Spor

Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!

Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı
Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

Spor

Real Madrid'in 121 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı

Valencia'yı penaltılarda eleyen Real Madrid finale kaldı
Valencia'yı penaltılarda eleyen Real Madrid finale kaldı

Spor

Valencia'yı penaltılarda eleyen Real Madrid finale kaldı

Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya
Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya

Spor

Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya

Real Madrid, Kupa'da yarı finalinde
Real Madrid, Kupa'da yarı finalinde

Spor

Real Madrid, Kupa'da yarı finalinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23