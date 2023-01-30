Real Madrid ile Real Sociedad puanları paylaştı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında müthiş bir karşılaşma yaşandı. Zirve yarışındaki iki takım Real Madrid ve Real Sociedad Santiago Bernabeu Stadı'nda birbirlerine karşı çıktı. Maç, gol pozisyonlarına rağmen skor değişmeyince 0-0 berabere sonuçlandı. Real Madrid puanını 42'ye yükselterek ikinci sıradaki pozisyonunu korurken, lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk etti.
Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 42'e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5'e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.