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Spor Real Madrid formasını giyen Drenthe battı! Sahalara geri döndü
Spor

Real Madrid formasını giyen Drenthe battı! Sahalara geri döndü

Bir dönem Real Madrid'de ve Türkiye'de forma giyen Royston Drenthe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:10:00 -
Real Madrid formasını giyen Drenthe battı! Sahalara geri döndü

2007 ve 2010 yılları arasında Real Madrid forması giyen ve bir dönemin en önemli sol bek oyuncuları arasında gösterilen 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Royston Drenthe son haliyle şaşırttı.

Geçtiğimiz sene futbolu bırakan ama iflas ettiği için tekrar yeşil sahalara dönmeye karar veren Drenthe, İspanya 3. Lig takımlarından Racing Murcia ile sözleşme imzaladı. Drenthe’nin aldığı kilolar ve formsuz hali dikkat çekti.

Şu anda 33 yaşında olan ve 2015 yılında da Kayseri Erciyesspor forması giyerek Ligimizde de oynayan dünyaca ünlü solak futbolcu Roytson Drenthe’nin sol hali dikkat çekti

Aldığı kilolara rağmen ekonomik nedenlerden dolayı yeşil sahalara dönen Drenthe’nin formsuz hali sosyal medyada gündem oldu.

Hakkında yorumlar yapılan Drenthe'yle ilgili, "3. lig'in en kilolu futbolcusu oldu" şeklinde yorumlar yapıldı.

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