Real Madrid çıldırdı! 16 yaşındaki oyuncu için dudak uçuklatan para

Real Madrid Brezilya'nın gelecek yıllarda en önemli oyuncularından olması beklenen Endrick Felipe transferinde mutlu sona geldi.

72 milyon Euro

Henüz 16 yaşında olan Felipe, rekor bedelle dünya devinin yolunu tuttu. Genç oyuncunun 2024 yılında takıma katılacağı aktarıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid 60 milyon Euro ve 12 milyon Euro bonuslarla birlikte Palmeiras'a 72 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.

Bu sezon formda

Öte yandan Felipe, Brezilya Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Felipe 7 maçta toplam 307 dakika sahada kaldı.