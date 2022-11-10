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Spor Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 14.haftasında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Real Madrid maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-11-10 07:29:00 -
Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 14.hafta maçında Real Madrid ile Cadiz karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Real Madrid bu gece sahasında Cadiz'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Real Madrid-Cadiz muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr

Cadiz: Carcelen, Cala, Mari, Espino; Ocampo, Emeterio, Fernandez, Bongonda; Sobrino, Lozano

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