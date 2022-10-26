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Dünya Real Madrid bu sezon ilk yenilgisini aldı
Dünya

Real Madrid bu sezon ilk yenilgisini aldı

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 5. hafta maçında deplasmanda Leipzig'e 3-2'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 01:56:00 -
Real Madrid bu sezon ilk yenilgisini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftasında F Grubu'nda Leipzig deplasmanına giden Real Madrid, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Gvardiol, Nkunku ve Werner attı. Real Madrid'in sayıları ise Vinicius Jr. ve Rodrygo (pen.) ile geldi.

İspanyol temsilcisi, bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini de yaşamış oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 10 puanda kaldı ancak zirvede yer aldı. Leipzig ise 9 puanla Real Madrid'i takip etti.

Grubun diğer maçında ise Celtic ile Shakhtar, kozlarını İskoçya'da paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Celtic'in golü Giakoumakis ile gelirken, Shakhtar'ın sayısı Mudryk ile geldi.

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