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Spor

Real Madrid Boluspor'un yıldızını renklerine kattı

Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna katarak Başakşehir'den sonra Türkiye'den 2. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:13:00 -
Real Madrid Boluspor'un yıldızını renklerine kattı

Real Madrid, 17 yaşındaki Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti. Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

Real Madrid, Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.Ajansspor'un haberine göre; Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak.

Real Madrid yetiştirme bedeli ödeyecek

Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

İlk imza deha Sarıahmet'ten gelmişti

Başakşehir'in alt yapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet de geçtiğimiz günlerde İspanyol devi ile ön protokol imzalamıştı.

U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol atan Deha, ağustos ayında Madrid ile profesyonel mukaveleyi imzalayacak.

İhsan Efe Çalış kimdir?

2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.

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