Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak

İspanyol basınından El Confidencial, geçtiğimiz günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kayıtlarını ortaya çıkarmıştı.

Raul ve Casillas hakkındaki aşağılayıcı ifadelerin yankısı sürerken şimdi de Ronaldo sözleri gündeme bomba gibi düştü. Başkan Perez'den bu kayıtlara ilişkin bir yalanlama gelmedi.

Son olarak Perez'in söz konusu ses kayıtlarında dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile ilgili kullandığı cümleler ortalığı salladı.

Ekim 2012 ayına ait olduğu belirtilen kayıtta Perez'in, "Cristiano Ronaldo embesil. Bu çocuk tamamen salak, hasta! Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Olsa böyle hareketler yapmazdı" dediği iddia edildi.