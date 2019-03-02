İspanya La Liga'nın 26. haftasında 'El Clasico' heyecanı yaşanacak. Ülkenin ve dünya futbolunun iki köklü takımı Real Madrid ve Barcelona, 242'nci kez karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde birçok kişinin merakla beklediği ve ilgiyle izlediği El Clasico'da heyecan dorukta olacak. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga'da derbi heyecanı yaşanacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda 2 Mart'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Bu karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Real Madrid Barcelona rekabeti

Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi.

Barcelona rakibine karşı özellikle son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla aradaki galibiyet farkını kapatmayı başardı. Her iki takım arasında şimdiye kadar oynanan 241 resmi maçta Real Madrid ve Barcelona'nin birbirlerine karşı 95'er galibiyeti bulunurken, 51 maç beraberlikle sonuçlandı. İstatistiklerde 2000 yılından bu yana alınan sonuçlarda ise Barcelona'nın 22, Real Madrid'in 18 galibiyet aldığı, 16 karşılaşmanın da beraberlikle bittiği görüldü.

El Clasico'da bu zamana kadar 801 gol atılırken, bunun 403'ü Real Madrid, 398'i de Barcelona tarafından kaydedildi.