Real Madrid Arda Güler için kararını verdi!

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı henüz resmi maça çıkamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in geleceği konusunda kararını verdiği iddia edildi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğunda kiralanmayı reddetmişti. O dönem Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen oyuncuya talip olmuştu.

Arda Güler hayalinin peşinden giderek Real Madrid'e geçen yaz imza attı. Ancak milli futbolcu peş peşe talihsizlikler yaşadı. Buna rağmen Real Madrid idari ve teknik yönetimi Arda Güler'in umut verici bir geleceği olduğunu görüyor ve onu bu geleceğe hazırlamak için her şeyi göze alıyor.

ABD kampı sırasında sakatlanınca yaşadığı üzüntüye rağmen pes etmedi. Real Madrid'e büyük bir coşkuyla gelmişti ve oynamak istiyordu. Sonradan anlaşıldığı gibi tedavisinde yapılan hatalar nedeniyle dönüşü uzadı. Las Palmas maçından önce oynayabilecek durumdaydı. Ancelotti maç öncesi basın toplantısında Arda müjdesini verirken aynı dakikalarda milli futbolcumuz soluğu sağlık ekibinin yanında almıştı.

2024'TE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Yeniden sakatlandı. 1 aylık bir süre daha beklemesi gerekiyordu. Sabretti peş peşe antrenmanlarda yer aldı, iki maç arka arkaya kadroya alındı. Ancak daha sonra Carlo Ancelotti'nin de açıkladığı gibi üçüncü kez sakatlanmıştı. Yine bir aylık bir süre verildi. Milli arada bekleme süresinin yarısı geçti. İspanyol basınına göre Arda Güler için 2023 yılı kapandı, ancak 2024'te forma giymesi bekleniyor.

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FEDE VALDERDE'NİN HİKAYESİNE BENZER

Arda'nın başına gelenler biraz da Uruguaylı futbolcu Fede Valverde'nin Real Madrid'e transfer olduğunda başına gelenlere benziyor. O da benzer sıkıntılardan geçmişti. Kiralanmayı kabul etmiş, orada gelişmiş ve döndüğünde Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Arda ise kiralanmamak konusunda çok net. İlk günden beri bu çizgisinden geri adım atmadı. Talipleri olduğuna dair haberler son günlerde artmaya başladı. Ancak Real Madrid, Arda Güler'e bir söz verdi ve sözünü tutacak. Yönetim oyuncunun potansiyeline inanıyor. İyileşme süreci devam ederken onu kaybetmek istemiyor.

DEVAM KARARI ALINDI

Ocak ayında kiralanırsa takıma adapte olma sürecini kaçıracak. Bu yüzden Real Madrid ligin ikinci yarısında da Arda Güler'le devam kararı aldı. İyileştikten sonra yavaş yavaş Carlo Ancelotti'nin takım dinamiklerine girmesi bekleniyor.

İdari ve teknik yönetim, takım arkadaşları ve taraftarlar Arda Güler'in kendine güvenini yeniden kazanabilmesi için kendisini bir Real Madrid oyuncusu olarak görmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor.