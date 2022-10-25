RB Leipzig-Real Madrid maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında RB Leipzig ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise ‘RB Leipzig-Real Madrid maçı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi F Grubu 5.hafta maçında RB Leipzig sahasında Real Madrid’i konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
RB Leipzig-Real Madrid maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
RB Leipzig ile Milan bu akşam karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.
RB Leipzig-Real Madrid muhtemel 11’ler:
RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Haidara, Schlager - Szoboszlai, Nkunku, Werner - A Silva
Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba - Camavinga, Tchouaméni, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius