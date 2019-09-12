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"Raynaud fenomeni" hastasına Savcı Sayan destek oldu!

Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekirdağ’da yaşayan "raynaud fenomeni" hastası Seval Taşdan’dan gelen mektup üzerine harekete geçti. Sayan, hastalığının etkilerinden korunmanın tek yolu olan ve Ağrı’da üretilen tiftik eldivenini Kapaklı Belediye Başkanı aracılığı ile Taşdan’a ulaştırdı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:42

Tekirdağ’da yaşayan "raynaud fenomeni" hastası Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmanın tek yolunun tiftik eldiven ve patik olduğunu öğrenince araştırmalara başladı. Bu eldiven ve patiklerin Ağrı'da üretildiğini öğrenen Taşdan, Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yardım istedi. Sayan, birer çift tiftik eldiven ile patiği Kapaklı Belediye Başkanı aracılığı ile Taşdan'a ulaştırdı.

Ağrı Belediye Başkanı’na mektup yazdı

Taşdan, izlediği belgeselden yola çıkarak Ağrı yöresinde yapılan tiftik eldiveni, mektup yazarak Belediye Başkanı Sayan’dan istedi. Sayan, 16 Ağustos’ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mektubun kendisine ulaştığını ve bir bayram ziyaretinde kendisine hediye edilen tiftik eldiveni Taşdan’a göndereceğini bildirdi. Sayan, ardından, tiftik eldiven ve bir çift patiği Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e gönderdi.

Belediye Başkanı Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel ve Belediye Meclis üyeleri, Seval Taşdan’ı evinde ziyaret ederek eldiven ve patiği teslim etti.

Taşdan, burada yaptığı açıklamada, hastalığının özellikle kışın ağır geçtiğini söyledi. Televizyonda izlediği belgeselde, tiftik eldivenin kendisini hastalığına karşı koruyacağını öğrendiğini anlatan Taşdan, şöyle konuştu:

"Ardından hemen Ağrı Belediye Başkanı’mıza mektup yazdım. Doktorum da tiftik eldiven tavsiye etti. Ellerimde de ayaklarımda da aynı üşüme hissi var. 2013 yılında kozmetik fabrikasında çalışıyordum. O zaman ellerim sürekli üşüyordu. Hastaneye gittim, sürekli kan tahlili yapıldı ve ilaçlar verildi. Sonuç alamayınca işi bırakmak zorunda kaldım. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım."

Taşdan, Belediye Başkanı Sayan’a teşekkür etti.

Çetin de "Belediye Başkanımız Savcı Sayan, Türkiye’nin öbür ucundan buraya Seval Hanım’a eldivenlerini ulaştırdı. Biz de inşallah şifa niyetine size takdim ediyoruz. Ayrıca ayaklarınız üşümesin diye patik de getirdik." dedi.

Görüntülü konuştular

Ardından Çetin ve Taşdan ile telefonla görüntülü konuşan Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın yolunda gidiyoruz. Kimin başı dertte ise onun yanına koşuyoruz. Hep birlikte inşallah Türkiye’nin daha yükseklere çıkması için çabalayacağız. Ben çok sevindim, bize bu fırsatı verdiniz. Ailenize ve size çok teşekkürler. Ağrı’ya hepinizi bekliyorum. Türkiye düşmanlarına bu bir ders olsun. Türkiye’nin doğusu da batısı da bir. Kürt’ü, Türk’ü, Trakyalısı hepimiz kardeşiz. Burada bunu da görmüş oluyoruz."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:42
  1. Tekirdağ
  2. raynaud fenomeni
  3. Seval Taşdan
  4. Ağrı
  5. Savcı Sayan
  6. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel
  7. tiftik eldiveni

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  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü35 dk önce
    savci Sayan Baskanimiz Adam gibi adam yürgeyi ile dürüst dogu tafirlariyla biliyoruz allah seni basimizdan eksik etmesin allah senden her verdigin emekler icin gani gani razi olsun Allah yar ve yardimcin olsun Savci Baskanimiz seni seviyoruz yola devam evellah karsimizda kimse duramaz
  • abdrhmnabdrhmn52 dk önce
    yahu bir çift çok değilki adam yedek 2 çift daha yollar

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