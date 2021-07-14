Ravioli içine ne konur? Ravioli iç harcı malzemeleri

İtalya mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan ravioli Türk lezzetlerine yakın bir tarif olarak oldukça rağbet görüyor. Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak tercih edilen raivoli iç harcı nasıl hazırlanır? Ravioli'ye ne konur? İşte İtalyan lezzeti ravioli tarifi...

Ravioli tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

280 gram un (2 su bardağı)

200 gram semolina (irmik unu)

6 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Önce yumurtalarıve uları koyarak iyice çırpın. Ardından ellerinizle hamuru yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar bu işleme devam edin. Daha sonra 20 dakika boyunca bekletin. Hamuru dörde bölün ve her bir parçayı şerit olacak şekilde açın. Daha sonra harcı için bir kenara ayırdığınız malzemeleri bu hamurun üzerine ilave edin. Üzerini aynı şekilde kare formlu bu hamur ile kapatın. Daha sonra kenarlarını mantı bıçağıyla düzeltin. Yaklaşık 5 ya da 6 dakika boyunca haşlayın. Ravioliniz haşlanırken bir yandan zeytinyağı ile taze fesleğen, ada çayı, tarhun yapraklarını ısıtın. Yapraklar sertleşinceye kadar bu işleme devam edin. Ardından yaprakları alın ve haşlanmış raviolinizin üzerine bu hazırladığınız sosu dökün. Üzerine parmesan peyniri serpin. Tabağa aldığınız da yapraklarla süsleyin.