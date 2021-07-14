Ravioli içine ne konur? Ravioli iç harcı malzemeleri
İtalya mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan ravioli ülkemizde de son zamanlarda yaygın olarak tüketiliyor. Ravioli yapımı mantıya benzediğinden evde de yapımı oldukça pratik yemeklerdendir. Ravioli ile Türk mantısının en belirgin farkı ise hamurunda semolina kullanılması... Peki, Ravioli içine ne konur? Ravioli hamuruna ne konur? Ravioli iç harcı malzemeleri nelerdir? İşte ravioli tarifi ve detaylar...
İtalya mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan ravioli Türk lezzetlerine yakın bir tarif olarak oldukça rağbet görüyor. Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak tercih edilen raivoli iç harcı nasıl hazırlanır? Ravioli'ye ne konur? İşte İtalyan lezzeti ravioli tarifi...
Ravioli tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
280 gram un (2 su bardağı)
200 gram semolina (irmik unu)
6 adet yumurta
1/2 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
300 gram orta yağlı kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
1/4 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Servisi için:
2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Önce yumurtalarıve uları koyarak iyice çırpın. Ardından ellerinizle hamuru yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar bu işleme devam edin. Daha sonra 20 dakika boyunca bekletin. Hamuru dörde bölün ve her bir parçayı şerit olacak şekilde açın. Daha sonra harcı için bir kenara ayırdığınız malzemeleri bu hamurun üzerine ilave edin. Üzerini aynı şekilde kare formlu bu hamur ile kapatın. Daha sonra kenarlarını mantı bıçağıyla düzeltin. Yaklaşık 5 ya da 6 dakika boyunca haşlayın. Ravioliniz haşlanırken bir yandan zeytinyağı ile taze fesleğen, ada çayı, tarhun yapraklarını ısıtın. Yapraklar sertleşinceye kadar bu işleme devam edin. Ardından yaprakları alın ve haşlanmış raviolinizin üzerine bu hazırladığınız sosu dökün. Üzerine parmesan peyniri serpin. Tabağa aldığınız da yapraklarla süsleyin.