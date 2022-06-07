Rauf Tamer kırmızı görmüş boğaya döndü! Bunlar satılmış, utanmaz, parazit, dolandırıcı

Rauf Tamer, "Şımarık demek, bir iltifattır" dediği Yunanistan için çok sert ifadeler kullandı. "İçimizdeki Yunanlar çok üzülecek ama Yunanistan diye bir ülke yok artık. Deniziyle, toprağıyla, halkıyla birlikte satılmıştır" diyen Tamer, Posta gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Yunanistan’a şımarık demek, bir iltifattır.

Şımarık diye fazla ilgi ve sevgi görüp de onu taşıyamayana ve tepe tepe kullanana derler.

Yunanistan ise şımarıktan ziyade yılışık’tır.

Yüzsüzdür, pişkindir, utanmazdır.

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Böyle olunca da gerisi kolaydır.

Uçak alır, gemi alır, borç alır ama ödemez.

Verdiği sözlerde durmaz, anlaşmalara zerrece uymaz, imzası vardır aldırmaz.

- Tam bir parazit.

İş yok güç yok, çalışma azmi yok... Onun bunun sırtından geçinir.

Gelsin rakılar, gelsin mezeler.

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Türkiye karşıtlığını bir meslek haline getirmiş ve profesyonel bir dolandırıcılığa dönüştürmüştür.

Kafası da o kadar işlemez ha.

Mutlaka Fransa akıl vermiştir.

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Uzatmayalım.

Şuraya gelmek istiyorum.

İçimizdeki Yunanlar çok üzülecek ama Yunanistan diye bir ülke yok artık.

Deniziyle, toprağıyla, halkıyla birlikte satılmıştır.

Yeni komşularımıza hoş geldiniz diyorum. Ne kadar kötü komşu olurlarsa olsunlar. Yunanistan’dan daha kötü komşu olamazlar."