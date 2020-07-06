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İSLAM

Rasulullah’ın öğrettiği dua

Rasulullah (s.a.v.) namaz vakti olmadığı halde mescitte gördüğü Ebu Ümame'ye (r.a.) şöyle sordu: İster misin sana bir dua öğreteyim de Allah sıkıntılarını gidersin. Sonra borcunu ödeme imkanı bahşeylesin.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:25:00 -
Rasulullah’ın öğrettiği dua

Bir gün Rasulullah (s.a.v.) mescide girdiğinde ensardan Ebu Ümame (r.a.)’yı gördü. Sordu: “Ebu Ümame! Namaz vakti değilken mescitte olmanın sebebi ne?Ebu Ümame de (r.a.) şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Sıkıntılar üzerime çöktü, Borçlar…” Rasulullah (s.a.v.) sordu: “İster misin sana bir dua öğreteyim de Allah sıkıntılarını gidersin. Sonra borcunu ödeme imkanı bahşeylesin.” Ebu Ümame cevap verdi: “Tabi ki isterim ey Allah’ın Rasulü!Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Öyleyse sabaha çıktığında ve akşama erdiğinde şöyle de: ‘Allah’ım, tasadan ve tembellikten sana sığınıyorum. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınıyorum. Borcun galebesinden, makam ve mansıpların şımarttığı adamların tasallutundan sana sığınıyorum.” Ebu Ümame (r.a.) bu duayı okudu. Diyor ki, Allah sıkıntımı giderdi, borçlarımdan da kurtuldum.

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