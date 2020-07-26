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Aktüel

Rasulayn'da pazar yerine saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:01:35 -
Rasulayn'da pazar yerine saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

ANKARA (AA) - PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde, el yapımı patlayıcı ile (EYP) pazar yerindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde huzur ve güven ortamına kastetmek için masum sivilleri hedef aldığına işaret edilerek, "İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." ifadesi kullanıldı.



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