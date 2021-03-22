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Dünya Rasulayn'da patlama: 4 ölü, 9 yaralı
Dünya

Rasulayn'da patlama: 4 ölü, 9 yaralı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde meydana gelen patlamada, 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:55:00 -
Rasulayn'da patlama: 4 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde TSİ 01.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Rasulayn'daki hastane yetkililerine göre, patlamada 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Patlamanın olduğu evde ciddi maddi hasar meydana gelirken güvenlik güçleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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